Личные лебеди Елизаветы II: о королевских птицах и особенностях их учета

"Лебедь — королевская птица", — говорим мы, думая про лебедей на пирах, заколдованных принцев Андерсена, врубелевскую Царевну Лебедь и припоминая что-то про Англию. "Лебедь — королевская птица", — говорят в Англии, подразумевая, что эти птицы — собственность монарха, а покушаться на них запрещено. "Лебедь — королевская птица, но не везде и не всякий", — уточняет королевский клеймовщик лебедей Дэвид Барбер. Собеседник ТАСС добавляет, что есть еще и королевские рыбы, но с ними тоже все непросто

Seigneur of the Swans ("Владычица лебедей") — один из многочисленных официальных титулов Елизаветы II, отражающий древнюю связь белоснежных птиц с институтом британской монархии. По словам Барбера, основанное на обычае право короля Англии владеть лебедями восходит как минимум ко временам Эдгара Миролюбивого (943–975). Особый статус лебедю, по-видимому, обеспечило сочетание благородного внешнего вида и неплохих гастрономических качеств молодых птиц. Веками британские монархи заявляли свое право на лебедей именно для того, чтобы те отправлялись на королевский стол, а в качестве особой милости король мог пожаловать или продать подданному право держать на прудах собственных лебедей и метить их личным клеймом, чтобы отличать их от условно диких птиц, принадлежащих монарху. Лишь три таких клейма из многих сотен существовавших используются до сих пор. Помечают птиц каждый год в конце июля, и иногда члены королевской семьи лично принимают в этом участие.

При этом королевской птицей считался и считается только лебедь-шипун (Cygnus olor) — обладатель ярко-оранжевого клюва c характерным горбом и S-образного изгиба шеи. Глава государства не может претендовать на желтоклювых лебедей-кликунов и малых лебедей. Оба вида водятся на территории Великобритании, хотя распространены меньше своих сородичей. Права монарха не распространяются и на черных лебедей (Cygnus atratus), которых начали завозить в королевство из их родной Австралии с конца XVIII века в качестве декоративных птиц. "Право собственности на лебедей — запутанная тема, но я постараюсь подвести простой для понимания итог, — говорит Барбер, после чего начинает близко к тексту цитировать "Судебные отчеты" знаменитого юриста времен Елизаветы I (1533–1603) Эдварда Коука. — Монарх или, если угодно, корона имеет возможность заявить право собственности на любого непомеченного лебедя-шипуна в открытом водоеме на территории всего Соединенного Королевства, если того пожелает. В основном же эта прерогатива используется сейчас в отношении лебедей Темзы. Если бы Ее Величество захотела объявить своим лебедя в Манчестере, Бирмингеме или где бы то ни было еще, она могла бы это сделать, но по сложившейся традиции не делает. В порядке исключения я могу заявить это право от ее лица, если где-либо имело место жестокое обращение с птицей, а мы хотим привлечь правонарушителя к ответственности". В наше время основной задачей обладателя необычной должности — королевский клеймовщик лебедей — является именно защита лебедей, популяция которых в Англии сильно сократилась в 60-х годах прошлого века из-за загрязнения водоемов свинцом от рыболовных грузил. За последние десятилетия ситуация значительно улучшилась, и, по приблизительным оценкам Барбера, сейчас в стране живет до 45 тыс. лебедей-шипунов, из них больше тысячи — на Темзе. Этому способствовал принятый в 1981 году закон о защите дикой природы, который наделяет лебедей статусом охраняемого вида и предусматривает тюремное заключение и штрафы за любые посягательства на этих птиц и их гнезда. Однако клеймовщик и его помощники по-прежнему пристально следят за ситуацией, рассказывают о королевских птицах школьникам и организуют красочную церемонию переписи лебедей-шипунов (Swan Upping). Лебединая перепись Проводя очередную инвентаризацию плавающего пернатого имущества Ее Величества, Дэвид Барбер каждый год в конце июля надевает алый с золотом мундир и капитанскую фуражку, чтобы в компании пары десятков дюжих мужчин совершить путешествие вверх по Темзе на весельных лодках c флагами, украшенными вензелем царствующего монарха. Маршрут королевской флотилии традиционно начинается на границе Большого Лондона и графства Суррей у Санберийского шлюза (о его устройстве не слишком лестно отзывался лирический герой книги Джерома К. Джерома "Трое в лодке, не считая собаки") и заканчивается близ Оксфорда — в древнем городке Абингдон (ему от Джерома тоже досталось). Обычно на то, чтобы преодолеть маршрут протяженностью почти 130 км, уходит пять дней, но в этом году из-за пандемии COVID-19 было решено ограничиться 80 км и четырьмя днями.

Описание Королевский клеймовщик лебедей Дэвид Барбер © AP Photo/Matt Dunham

"Лучше, чем в прошлом году", — философски замечает Барбер, намекая на то, что в 2020-м перепись по той же причине не проводилась вовсе. Английской традиции учета лебедей больше восьми веков и, по словам Барбера, в XIII столетии сама процедура выглядела примерно так же, как и сейчас, хотя тогда перепись вели чуть ли не на каждой английской реке, чтобы пометить птенцов, предварительно определив их хозяина по строгим и сложным правилам. Для разрешения споров даже созывались специальные суды — суон-муты.

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Заметив на реке чету лебедей с выводком "гадких утят", покрытых детским серым пухом, флотилия окружает их, после чего птиц достают из воды, взвешивают и тщательно осматривают на берегу, чтобы понять, не стоит ли, например, показать слабого птенца ветеринару и не нужно ли помочь кому-нибудь освободиться от рыболовного крючка или лески, в которых птицы часто запутываются. Чтобы справиться со взрослой особью весом 12–15 кг и двухметровым размахом крыльев, нужна сила и определенная сноровка, но, как уверяет Барбер, со временем приобретается навык, и задача становится довольно простой. Помогает и то, что в середине лета молодняк еще не успел встать на крыло, а взрослые птицы, линяя, уже сбросили маховые перья, временно потеряв способность летать. "Хотя по должности я и королевский клеймовщик, но королевских лебедей мы никак не помечаем. Такой вот парадокс, — усмехается Дэвид. — Единственное исключение — кольца Британского орнитологического треста, но они никак не указывают на то, кому лебедь принадлежит, и надеваются на птиц с сугубо научными целями". Древние клейма Однако лебедей в Соединенном Королевстве кольцуют не только орнитологи, заявлять собственность на птиц своим клеймом, нанесенным на стальное кольцо, могут наследники графского рода Илчестеров. На принадлежащей им земле в графстве Дорсет находится крупнейшая в мире искусственно поддерживаемая колония лебедей-шипунов, численность которой может доходить до 600 особей. Сейчас это туристическая достопримечательность, а раньше в природной лагуне лебедей на мясо разводили сначала монахи-бенедиктинцы, а затем английские аристократы. Право клеймить птиц также сохраняют за собой Почтенная компания красильщиков и Почтенная компания виноторговцев — две из более чем 100 некогда могущественных торговых гильдий Лондона. Представители двух ливрейных компаний неизменно принимают участие в переписи на Темзе, помечая номерными кольцами птенцов, родившихся у принадлежащих гильдиям лебедей-самцов. Раньше метки оставляли на клювах птиц ножом — две черты означали, что лебедь является собственностью виноторговцев, а одна говорила о том, что им владеют красильщики. Обе гильдии, ставшие теперь благотворительными обществами, гордятся этим правом и сохраняют древнюю традицию, так как получили свои клейма еще в XV веке, когда британские короли начали законодательно регулировать доходный бизнес, которым стало разведение лебедей.

Описание Учет лебедей на реке Темза во время правления короля Георга VI, Лондон, 19 июля 1937 года © AP Photo

Известно, что при Генрихе III (1207–1272), приказывавшем подавать по сотне и более лебедей на рождественских пирах, продать откормленного птенца можно было за 10 шиллингов и купить на вырученные деньги корову с теленком. Также и налоги в королевскую казну порой взимались в лебедях. Однако в 1483 году простолюдинам и йоменам (мелким землевладельцам) запретили содержать лебедей, закрепив за птицами статус символа роскоши и редкого деликатеса. Таковыми лебеди в Англии и оставались примерно до конца XVIII века, когда со столов в богатых домах их вытеснили индюшки. Птицы из Нового Света были и проще в разведении, и вкуснее. К середине XIX века лебедь окончательно сдал гастрономические позиции, что связано и с зарождением природозащитного движения. "Еще 50–100 лет назад лебедей хотя и редко, но все-таки ели, — признает Барбер. — Однако сегодня никто об этом даже не думает, а защиту вида гарантирует закон. Заверяю вас, лебедей не ест даже Ее Величество, что бы ни писали по этому поводу в интернете". Немного о королевских "рыбах" Как утверждают злые языки в Сети, Ее Величество в теории даже сегодня могла бы и лебедя съесть, и в тюрьме не оказаться, поскольку глава государства обладает иммунитетом от судебного преследования. А вот то, что пишут в интернете о сохраняемых Елизаветой II правах на некоторых обитателей моря — правда, за что ручается королевский клеймовщик. Еще при Эдуарде II (1284–1327) английский монарх формально закрепил за собой право на "королевских рыб", к которым были отнесены осетры, ныне крайне редко заплывающие в британские воды, а также киты, которых средневековые законотворцы записали в рыбы заодно с дельфинами и морскими свиньями. Король имел преимущественное право на голову, а королева — на хвост животного, за которое зачастую можно было выручить большие деньги.

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