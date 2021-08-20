Медицинский регулятор США не считает, что прививаться от COVID-19 потребуется ежегодно

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США не считают, что к вакцинации от COVID-19 придется теперь прибегать каждый год. Об этом заявила в четверг на телеканале CBS руководитель ведомства Рошель Валенски.

"Нам удается взять верх над вирусом, и в настоящее время мы не предполагаем, что обязательно потребуется делать прививку ежегодно, - отметила она. - После третьей [бустерной] дозы вакцины мы наблюдаем устойчивую реакцию организма". "Поэтому мы сейчас сосредоточимся на бустерных дозах", - добавила Валенски.

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило в среду, что в стране с 20 сентября начнут широко применять третьи дозы вакцины от коронавируса. Специалисты ведомства пришли к выводу, что "бустерные дозы потребуются для максимального укрепления обеспечиваемой вакцинами защиты и увеличения продолжительности их действия". Прививки будут делать тем, кто не менее 8 месяцев назад полностью вакцинировался препаратами консорциума BioNTech и Pfizer, а также компании Moderna.

Президент Джо Байден в четверг в интервью телеканалу ABC сообщил, что сделает вместе с супругой Джилл бустерную прививку, и посоветовал американцам последовать его примеру.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 37,29 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 625 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходятся на дельта-штамм.

Согласно оценкам ЦКПЗ, в стране хотя бы одну дозу вакцины получили 60,2% населения - 199,9 млн человек. Полностью вакцинировались 169,6 млн.