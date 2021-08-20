В Японии третий день подряд обновлен суточный антирекорд заражений коронавирусом

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Власти Японии выявили за прошедшие сутки 25 876 случаев заражения новым коронавирусом, что стало очередным максимумом соответствующего показателя. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

Предыдущие антирекорды были зафиксированы в четверг - 25 156 случаев, и в среду - 23 917 случаев. Наибольшее число инфицирований за прошедшие 24 часа подтверждено в Токио (5 405) и Осаке (2 586), сегодня в Японии также умерли 34 зараженных. Всего с начала пандемии инфицирование было обнаружено у более чем 1,2 млн человек, среди них зафиксировано более 15,5 тыс. летальных исходов. В японских больницах остаются порядка 1,8 тыс. зараженных с тяжелыми симптомами, с начала распространения инфекции выздоровели более 1 млн инфицированных.

17 августа премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга признал на пресс-конференции, что в стране наступила кризисная ситуация в сфере борьбы с распространением коронавируса.

Для сдерживания распространения инфекции японское правительство 17 августа приняло решение продлить до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио и еще пяти префектурах. Помимо этого действие режима было дополнительно расширено на семь префектур. Кроме того, до 12 сентября еще в 16 префектурах введены усиленные меры против распространения коронавируса. Соответствующий режим и меры предполагают, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия.