Ежедневное меню на своих сайтах размещают 90% российских школ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ежедневное меню в доступной и понятной форме на своих сайтах размещают 90% российских школ. Об этом в пятницу сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"В последний наш мониторинг попало более двух тысяч школ. И у 90% организаций меню представлено в доступной и понятной форме. Я обращаю внимание, чтобы эти меню также вывешивались и в следующем учебном году, чтобы родители и школьники могли с ними ознакомиться и при необходимости представить свои предложения", - сказал он при подведении итогов Первого всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания.

В ряде регионов РФ ежедневное меню на своих сайтах публикуют 95% школ, рассказала член Общественного совета при Министерстве просвещения РФ, председатель Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова. "У нас есть регионы, в которых практически до 95% школ создали, проверили наличие соответствующих сайтов, соответствующего меню. Это Республика Тыва, Новосибирская область, Воронежская область, Липецкая область, Оренбургская область и многие другие", - заявила она на форуме.

По словам Ивановой, меньше всего школ публикуют ежедневное меню на сайтах в Амурской области, Красноярском крае и Республике Алтай. "Есть и те регионы, где менее 10% школ имеют раздел "школьное питание". Они не имеют примерную информацию по ежедневному меню. <…> Из тех, кого следует назвать, где менее 10% школ, - это Республика Алтай, это Амурская область, это Красноярский край, о котором мы весной очень много говорили. <...> Эту работу нужно в самый короткий срок завершить", - заключила она.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.