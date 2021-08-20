CNBC: Индия одобрила первую ДНК-вакцину от коронавируса для экстренного использования

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Индиийский регулятор одобрил для экстренного использования вакцину от коронавируса, разработанную специалистами компании Zydus Cadila на основе нуклеиновых кислот. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.

По его данным, разработчику необходимо предоставить более подробные сведения о схеме введения вакцины.

Препарат ZyCoV-D создан на основе ДНК. Прививка делается в три этапа. Эффективность оценивается в 66,6%.

7 августа американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson получила одобрение на экстренное использование в Индии своей однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат планируется поставлять в страну по договоренности с местной компанией Biological E Limited.

Пока вакцинация в Индии проводится тремя препаратами. Это производимая в стране вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech и российский "Спутник V". Все эти средства являются двухкомпонентными.