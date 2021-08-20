На Кубани коронавирусом заразились в 2,5 раза больше детей, чем в 2020 году

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. детей заразились коронавирусом за семь месяцев 2021 года в Краснодарском крае. Это в 2,5 раза больше, чем за семь месяцев прошлого года, сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем Instagram в пятницу.

"Не бессимптомно и не без последствий для здоровья. За семь месяцев этого года 1 524 ребенка заболели коронавирусной инфекцией. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года", - написала Минькова.

Она уточнила, что в данный момент в реанимации детской инфекционной больницы находятся четыре ребенка, младшему из которых три месяца. Также вице-губернатор отметила, что обычно дети заражаются в своих семьях, от своих взрослых.

"Новые агрессивные штаммы вируса, несоблюдение эпидтребований, антипрививочные настроения - все это приводит к росту числа заболевших детей", - отметила Минькова.

За все время пандемии коронавирус в Краснодарском крае подтвердили у 64 194 человек, включая 4 118 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 1129,4. В стационарах с подтвержденным COVID-19 на сегодняшний день находятся 3 462 человека, дома - 7 340 жителей.