Голикова заявила, что младенческая смертность в России снизилась на 43,6% с 2013 года

АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. /ТАСС/. Младенческая смертность в России снизилась с 2013 по 2020 год на 43,6%, и потенциал для дальнейшего снижения еще есть. Об этом в пятницу заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Если говорить о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6%. Я хочу сказать, что у нас есть еще потенциал в этом. Несмотря на ковидный год, младенческая смертность продолжала снижаться, это очень хорошо", - сказала она.