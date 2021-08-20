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Голикова заявила, что младенческая смертность в России снизилась на 43,6% с 2013 года

По словам вице-премьера, есть потенциал для дальнейшего снижения этого показателя

АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. /ТАСС/. Младенческая смертность в России снизилась с 2013 по 2020 год на 43,6%, и потенциал для дальнейшего снижения еще есть. Об этом в пятницу заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Если говорить о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6%. Я хочу сказать, что у нас есть еще потенциал в этом. Несмотря на ковидный год, младенческая смертность продолжала снижаться, это очень хорошо", - сказала она.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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