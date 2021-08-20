Поисковики нашли сына воспитанника Ейского детдома, выжившего при геноциде в годы войны

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Поисковое движение России разыскало сына выжившего в годы Великой Отечественной войны воспитанника Ейского детского дома Климентия Тена - Игоря, сейчас он проживает в Москве, сообщила ТАСС в пятницу ответственный секретарь поискового движения Елена Цунаева.

В 2019 году были рассекречены архивные материалы об убийстве членами зондеркоманды СС-10 "а" в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, на основании которых СК РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде. На данный момент никого из воспитанников детдома, которым удалось уцелеть во время событий Великой Отечественной войны в живых уже нет. Ранее стало известно, что нашлись родная племянница одного из выживших детей - Аза Аванесова и сын выжившей девочки Галины Абраменко Сергей Гетманчук.

"Климентий Тен выжил по причине того, что в момент событий в Ейском детском доме находился на сельхозработах. Разыскали его сына Игоря, он живет в Москве. Установлено, что Климентий после войны нашел свою семью, маму, жил в Душанбе, затем переехал в Москву, где закончил университет и работал редактором исторического журнала", - сообщила Цунаева.

Она пояснила, что в личном архиве имеются фотографии Климентия Тена. По ее словам, в 1943 году Тен был очевидцем эксгумации останков детей и принимал участие в их опознании по останкам одежды, личным вещам, таким как марки, игрушки, костыли.

Работы по установлению обстоятельств трагедии проводятся в рамках проекта "Без срока давности", суть которого состоит в восстановлении исторической справедливости по отношению к памяти жертв среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны, установлении правды о действиях нацистов и их пособников.

Трагедия в Ейском детдоме

В начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли порядка 200 детей, эвакуированных из детского дома в Симферополе. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.

Согласно рассекреченным ФСБ архивам, члены зондеркоманды СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска. Часть военнослужащих, в том числе Курт Кристман, были осуждены за эти преступления.

Сообщалось, что в рамках расследования СК проверяет на причастность к геноциду Гельмута Оберлендера, который служил в немецких войсках переводчиком. В 1940-х и 1960-х годах несколько переводчиков и участников карательной операции были задержаны, дали признательные показания. Некоторые из них были осуждены, а Оберлендер скрылся от органов предварительного следствия, после капитуляции Германии смог избежать уголовной ответственности и проживает в Канаде.