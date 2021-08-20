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Правозащитник требует от ГП признать "Важные истории" нежелательной в РФ организацией

По заявлению Александра Ионова иностранным агентом также признали издание Meduza

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правозащитник Александр Ионов потребовал от прокуратуры признать издание "Важные истории" нежелательной в РФ организацией. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Считаю, что вслед за признанием "Важных историй" иноагентом должно последовать признание их нежелательной организацией. Я направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой признать нежелательной организацией это СМИ, а также его инвестора - Istories Fonds", - сказал он.

Ионов ранее направил в Генпрокуратуру, Минюст и Роскомнадзор заявления с требованиями провести проверку и признать иностранными агентами издание "Важные истории" и его главреда Романа Анина. Также по его заявлению иностранным агентом признали издание Meduza.

В пятницу Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Помимо них, Минюст признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.

Теги
Россия
Минюст РФ включил телеканал "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов
Кроме телеканала иноагентом признали издание "Важные истории"
Минюст РФ включил телеканал "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов
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