Правозащитник требует от ГП признать "Важные истории" нежелательной в РФ организацией

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правозащитник Александр Ионов потребовал от прокуратуры признать издание "Важные истории" нежелательной в РФ организацией. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Считаю, что вслед за признанием "Важных историй" иноагентом должно последовать признание их нежелательной организацией. Я направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой признать нежелательной организацией это СМИ, а также его инвестора - Istories Fonds", - сказал он.

Ионов ранее направил в Генпрокуратуру, Минюст и Роскомнадзор заявления с требованиями провести проверку и признать иностранными агентами издание "Важные истории" и его главреда Романа Анина. Также по его заявлению иностранным агентом признали издание Meduza.

В пятницу Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Помимо них, Минюст признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.