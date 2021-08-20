Юристы призывают граждан удалить приложение "Навальный" для избежания ответственности

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Эксперты-юристы призывают граждан для избежания возможной ответственности отказаться от использования приложения "Навальный", удалить который в пятницу потребовал Роскомнадзор.

"В настоящее время за использование приложения "Навальный" не может наступить ответственности, и скачавшим его ранее ничего не угрожает. Но после требования Роскомнадзора положение вещей меняется, и это приложение относится к категории запрещенного контента. Правоприменительная практика только формируется, поэтому как адвокат я бы советовал отказаться от его использования", - сказал ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский.

В свою очередь адвокат Сталина Гуревич пояснила, что существующая практика предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение запрещенного приложения. "За распространение этой информации может наступить административная или уголовная ответственность в зависимости от объема действий", - сказала Гуревич. При этом она отметила, что скачавшие приложение ранее по закону освобождаются от ответственности. "Тем же, кто до этого решения скачал приложение, нужно просто его удалить. Им ничего за это не будет, потому что закон обратной силы не имеет", - пояснила адвокат.

Основанием для прекращения использования приложения "Навальный" является требование Генеральной прокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы [признанного в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией] Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В Роскомнадзоре указали, что упомянутое приложение используется "для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации". Наказания за данные деяния предусмотрены ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").