Минздрав: программы модернизации первичного звена реализуются в соответствии с планом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Программы модернизации первичного звена здравоохранения, которые стартовали в России 1 января, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, реализуются в соответствии с планом. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией COVID-19, программы реализуются в соответствии с планом. В настоящее время подписано контрактов на общую сумму 78,4 млрд рублей. На текущий момент уже начаты строительно-монтажные работы на 252 объектах медицинских организаций в 33 субъектах, 14 объектов уже введено в эксплуатацию; проведены капитальные ремонты 135 объектов здравоохранения в 29 субъектах РФ, а также начаты ремонтные работы на 1 131 объекте медицинских организаций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в регионы поставлено более 4,6 тыс. автомобилей, заключены контракты на поставку еще почти 2 тыс. транспортных средств. "Введено в эксплуатацию 7 657 единиц медицинского оборудования в 64 субъектах РФ, заключено контрактов на поставку еще 10 227 единиц медицинского оборудования. При этом в перечень приобретаемого оборудования включено оборудование для реабилитации пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". Реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения началась в России 1 января 2021 года. В частности, планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.