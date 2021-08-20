Пожарный из Челябинской области стал лучшим пожарным России

ТАСС, 20 августа. Пожарный из Челябинской области Евгений Головлев победил в номинации "Лучший пожарный" по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", сообщила журналистам пресс-служба Минтруда.

"Подведены итоги федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший пожарный". В конкурсе принимали участие пожарные со всей страны. Победителем стал Евгений Головлев, пожарный 66-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области. Второе место занял Максим Кузнецов, пожарный 1-й пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Рязанской области. На третьем месте - Владимир Копылов, пожарный государственного казенного учреждения Московской области "Московская областная противопожарно-спасательная служба", - говорится в сообщении.

На первом этапе конкурсанты соревновались в знаниях по аварийно-спасательным работам, гражданской обороне, тактической, технической, медицинской и психологической подготовке, а также выполняли упражнения по физической и пожарно-строевой подготовке. Следующий этап - практический. Участники соревновались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, надевании боевой одежды и снаряжения, вязке двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего (манекен). В полной экипировке, вес которой около 20 кг, они также ставили штурмовую лестницу весом 10 кг, поднимались по ней в окна четвертого этажа учебной башни и прокладывали сорокаметровую рабочую линию на два рукава.

Заместитель главы МЧС России Илья Денисов отметил важность проведения подобных мероприятий. По его словам, они позволяют повысить уровень подготовки пожарно-спасательных подразделений, обменяться опытом, что положительным образом сказывается на общей боеготовности сотрудников МЧС России. "Безусловно, все участники достойно показали свои лучшие профессиональные качества, прекрасную физическую подготовку, высокое мастерство, самообладание, выдержку. Я также уверен, что пример лучших будет способствовать повышению престижа профессии пожарного", - отметил в свою очередь глава Минтруда Антон Котяков.