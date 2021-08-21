Первый детский авиационно-космический салон открывается в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Первый детский авиационно-космический салон ДАКС-2021 открывается в подмосковном Жуковском.

Накануне на площадке мероприятия, расположившейся на живописной окраине города между двумя реками - Москвой и Быковкой - уже прошли отборочные соревнования по авиамоделированию и репетиция летной программы. Суббота же станет основным днем ДАКС-2021. "У нас запланированы соревнования по авиаралли, показательные выступления по спортивному пилотажу, выступление парапланеристов", - рассказал ТАСС глава города Юрий Прохоров.

Он отметил, что участники детского авиасалона смогут управлять воздушными шарами, изучить экспозицию самолетов малой авиации, авиамоделей и гидросамолетов, а также поучаствовать в запусках моделей ракет, посетить мастер-классы по авиамоделированию и ракетомоделированию, пройти викторины по истории авиации и космонавтики. "Запланированы встречи с заслуженными летчиками-испытателями, ветеранами авиационно-космической отрасли, летчиками-космонавтами, инженерами авиастроителями", - заметил Прохоров.

Глава города особо подчеркнул тот факт, что проведение ДАКС-2021 совпало с празднованием 74-летия Жуковского, в честь которого запланировано много не менее интересных культурных мероприятий, вечерний концерт на центральной площади и, конечно же, салют.

А в воскресенье, 22 августа, в рамках детского авиасалона и Дня города пройдет Парафестиваль, его участниками станут ребята с ограниченными возможностями здоровья. "Для них приготовлена программа показательных полетов от лучших летчиков Жуковского, сами ребята вместе с инструкторами смогут полетать на дельтапланах и парапланах, подняться всей семьей на воздушном шаре, поучаствовать в творческих мастер-классах, а также покататься на багах и лошадях", - пояснил Прохоров.

Он пообещал, что программа ДАКС-2021 "не оставит равнодушным никого". Впрочем, и погодные условия должны благоволить авиационному празднику. Так, по прогнозам синоптиков в субботу днем в столичном регионе ожидается до плюс 24 градусов и преимущественно без осадков.