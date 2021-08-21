NYT: регулятор США 23 августа готовится полностью одобрить вакцину компании Pfizer

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) готовится в понедельник полностью одобрить применение вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что препарат от Pfizer мог быть полностью одобрен ко Дню труда, который выпадает в этом году на 6 сентября. При этом, как отмечает The New York Times, специалисты FDA рассчитывали завершить процесс рассмотрения заявки уже к пятнице, однако не успели закончить анализ документов. В связи с этим вакцина, как ожидается, получит одобрение регулятора в понедельник.

Как отмечает газета, полное одобрение применения препарата может расширить возможности частных и государственных организаций по введению обязательной вакцинации. Кроме того, ожидается, что заявление регулятора подтолкнет привиться тех американцев, которые пренебрегали вакцинацией препаратами, одобренными лишь для экстренного использования. На данный момент экстренное применение вакцины BioNTech и Pfizer одобрено для людей старше 12 лет.

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило в среду, что в стране с 20 сентября начнут широко применять третьи дозы вакцины от нового коронавируса. Специалисты ведомства пришли к выводу, что "бустерные дозы потребуются для максимального укрепления обеспечиваемой вакцинами защиты и увеличения продолжительности их действия". Прививки будут делать тем, кто не менее восьми месяцев назад полностью вакцинировался препаратами BioNTech/Pfizer, а также компании Moderna.