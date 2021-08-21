Эксперт: интерес к морским круизам в России вырос на 20%

СОЧИ, 21 августа. /ТАСС/. Число туристов, выбирающих для отдыха морские круизы, с начала года увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Рост интереса вызван тем, что лайнер "Князь Владимир" становится узнаваемым в стране, а также благодаря программе поддержки внутреннего туризма, сообщила ТАСС руководитель отдела продаж компании "Черноморские круизы" Василина Корчак.

"По сравнению с аналогичным периодом 2019 года в этом году наблюдается увеличение количества туристов порядка 20% на рейсах. Из этого можно сделать вывод, что круизы по Черному морю становятся все более популярными. На это влияет несколько факторов - узнаваемость брэнда лайнера "Князь Владимир", а также запуск программы поддержки внутреннего туризма от Ростуризма", - рассказала она.

В этом году компания ввела краткосрочные круизы для гостей с посадкой в любом порту следования лайнера "Князь Владимир": Сочи, Новороссийск, Ялта или Севастополь. Это также сказалось на росте спроса, так как теперь не нужно добираться до Сочи, а можно зайти на борт в удобном месте, пояснила собеседница агентства.

Менять нынешний круизный маршрут компания пока не планирует. Это связано с тем, что только четыре российских порта Черного моря способны принять лайнер такого размера.

Непогода последних дней не сказалась на круизном сообщении, уточнили в компании. Рейсы не отменялись, но несколько раз пришлось корректировать маршрут из-за того, что в Ялте вводили режим чрезвычайной ситуации. Тогда для гостей были организованы экскурсии из Севастополя в Ялту, чтобы все желающие могли осмотреть достопримечательности.

"Если погодные условия снова не позволят заходить в порт Ялты, мы готовы вновь организовать туда экскурсии из Севастополя, чтобы наши гости ничего не пропустили", - уточнила собеседница агентства.

Круизный лайнер "Князь Владимир" рассчитан на 300 кают. Он оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками.