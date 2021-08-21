Автодорогу Ванино - Светская Гавань в Хабаровском крае отремонтируют за 1,5 млрд рублей

ТАСС, 21 августа. Около 1,5 млрд рублей будет вложено в полную реконструкцию дорожного полотна трассы, соединяющей крупнейший транспортный узел Хабаровского края поселок Ванино и город Советская Гавань. В планах завершить ремонт в течение двух лет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"Автодорога Ванино - Советская Гавань. 40 км. 40 лет без сколько-нибудь приличного ремонта. По подсчетам нашего Минтранса, общая стоимость полного дорожного апгрейда составит 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Дегтярев отметил, что работа на обновлении дорожного покрытия завершена на участке между 29 км и 32 км. Кроме того, завершается ремонт автобусных остановок.

"В этом году на ремонт планируем направить около 600 млн рублей, половина трассы между двумя райцентрами будет приведена в нормативное состояние. Остальное сделаем в следующем году", - отметил врио губернатора.

Ванино - поселок городского типа, расположен на западном берегу бухты Ванина (Татарский пролив), на восточной оконечности Советско-Гаванского нагорья хребта Сихотэ-Алинь, в 370 километрах от города Хабаровска и в 10 км от города Советская Гавань. Поселок связан с автодорожной сетью края. Численность населения 23,2 тыс. человек.

Советская Гавань - город, расположенный на берегу залива Советская Гавань (Татарский пролив), в 581 км от Хабаровска, в 10 км от порта Ванино - одного из крупнейших российских портов на Тихом океане. Численность населения 23,2 тыс. человек.