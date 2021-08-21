Сведения об отелях и ресторанах Москвы и Нижнего Новгорода представили на сервисе Russpass

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Маршруты, спецпредложения об отелях и информация о ресторанах Москвы и Нижнего Новгорода появилась в рамках туристического спецпроекта на сервисе Russpass. Об этом в субботу сообщила пресс-служба комитета по туризму Москвы.

"В честь 800-летия Нижнего Новгорода на базе туристического сервиса Russpass появилась страница москванижний800.рф. Там путешественники могут найти интересные маршруты, событийный календарь, специальные предложения от отелей, информацию о ресторанах [Нижнего Новгорода и Москвы]", - говорится в сообщении.

На портале также представлена информация о гала-шоу к юбилею Нижнего Новгорода, чемпионате мира по скейтбордингу, показах спектаклей - лауреатов премии "Золотая Маска", выставке в Москве нижегородского уличного искусства, музыкальном проекте "Джазовые сезоны" и многом другом.

"Уже сейчас в межрегиональном событийном календаре представлено 30 мероприятий, которые пройдут с августа по ноябрь. Это спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, гастрономические события. Список рекомендаций для туристов насчитывает больше 70 достопримечательностей и маршрутов по Москве и Нижнему Новгороду. Сюда включили прогулки с виртуальным гидом по столичным паркам, посещение ВДНХ, современных интерактивных музеев. Подборка постепенно будет пополняться", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

На сайте представлена информация о маршрутах по Москве, среди которых прогулки по Северному речному вокзалу и "Зарядью". Гости Нижнего Новгорода благодаря спецпроекту смогут ознакомиться с подборкой лучших смотровых площадок города. Также среди рекомендаций при посещении Нижнего Новгорода - осмотр исторического центра города, посещение Кремля, основных достопримечательностей и усадеб Нижегородской области.

"У Москвы и Нижнего Новгорода очень богатая история. Мы продолжаем развивать наши партнерские отношения в сфере туризма. Этим летом в Нижнем Новгороде работает наш совместный туристический центр MoscowInfocafe. Также мы активно взаимодействуем по развитию цифрового сервиса Russpass. Гид-лендинг станет надежным помощником в путешествиях по нашим регионам. Удобные маршруты, праздничные мероприятия в рамках 800-летия, самые интересные достопримечательности - я уверен, что наши гости из Москвы по-настоящему влюбятся в Нижний Новгород и вернутся еще не раз", - процитировали в пресс-службе слова директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева.