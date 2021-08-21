Поисковики обнаружили останки еще 390 погибших в захоронении 1942-1943 годов под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Участники воронежского поискового объединения "Дон" обнаружили останки 390 человек в ходе второго этапа работ на месте массового захоронения 1942-1943 годов возле бывшего лагеря советских военнопленных ДУЛАГ-191 у села Лушниковка Острогожского района Воронежской области. В мае 2021 года они здесь нашли 640 останков погибших, таким образом, всего обнаружены 1 030 захороненных, сообщила в субботу пресс-служба поискового объединения "Дон".

"В ходе второго этапа работ по проекту "Берлинка - дорога на крови" обнаружены останки 390 человек, это гражданское население: женщины, дети, старики, лица преследуемых национальностей, военнопленные РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии), зверски замученные в застенках распределительного лагеря системы ДУЛАГ-191 - объект "Кирпичный завод" в районе города Острогожск в 1942-1943 годах. За два этапа проведения поисковых работ 2021 года обнаружены останки 1 030 погибших", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным поискового объединения "Дон", торжественное захоронение погибших состоится 2 сентября в городе Острогожске в специально отведенной мемориальной зоне, в настоящее время начата закладка мемориала.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года поисковики "Дона" в ходе Вахты Памяти обнаружили останки 640 человек в массовом захоронении 1942-1943 годов на месте бывшего лагеря советских военнопленных ДУЛАГ-191 у села Лушниковка Острогожского района Воронежской области. Фашисты задействовали военнопленных в строительстве секретной железной дороги "Берлинка" для переброски сил из Германии к Сталинграду и на Кавказ. Для строительства этой дороги в Воронежской области фашисты создали не менее 17 лагерей военнопленных, в них содержались 70 тыс. человек, около 10 тыс. погибли. Возле лагеря ДУЛАГ-191 располагался также лагерь для женщин и детей, в котором за время его существования погибли не менее 8,5 тыс. человек.