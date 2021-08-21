Запрет на работу детских игровых комнат продлили в ХМАО до 30 сентября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа продлили запрет на работу детских игровых комнат и развлекательных центров для детей до 30 сентября 2021 года. Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

"Продлить в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 30 сентября 2021 года включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна", - сказано в постановлении, опубликованном на сайте правительства Югры.

В документе отмечается, что в Югре теперь разрешена работа аттракционов, находящихся на открытом воздухе.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер. По данным оперштаба, на 21 августа общее число заразившихся в регионе превысило 69 тыс., выздоровели 65,2 тыс. человек, умер 1 035 пациент.