В Австралии прошли акции протеста против карантина

СИДНЕЙ, 21 августа. /ТАСС/. Масштабные акции протеста против изоляции и санитарных ограничений прошли в субботу в крупнейших городах Австралии Сиднее и Мельбурне. Как сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс, в Сиднее арестованы 47 человек, еще 260 оштрафованы за нарушение противоэпидемического режима.

"Полиция арестовала 47 человек и выдала более 260 уведомлений о штрафе [за нарушение санитарно-эпидемических правил] в ходе операции по ликвидации протестов в центральном деловом квартале Сиднея и ряде других районов. В операции были задействованы более 1,5 тыс. сотрудников, включая бойцов специальных подразделений", - указал заместитель комиссара полиции штата Мэл Лэньон в ходе онлайн-брифинга для журналистов, отметив, что в акции протеста приняли участие от 250 до 300 человек.

По словам министра полиции и чрезвычайных служб штата Дэвида Эллиотта, протесты в Сиднее хотя и не были многочисленными, "очевидно, станут причиной роста числа случаев заражения". "Небольшое число людей по-прежнему нагло игнорирует четкие предупреждения полиции Нового Южного Уэльса, что вызывает разочарование и стыд. Их действия, скорее всего, продлят ту самую изоляцию, против которой они протестовали", - отметил он.

Ранее полицейское управление Сиднея выпустило предупреждение о полном запрете посещения центральных районов, а также уведомило службы такси о том, что в течение выходных дней "запрещено перевозить пассажиров в центральный деловой квартал Сиднея и близлежащие районы города". Однако, как отметили в полиции штата, несмотря на все предупреждения, сотрудникам органов правопорядка пришлось "пресечь попытки большого числа людей принять участие в несанкционированной акции протеста". В дальнейшем, как отметил Лэньон, сотрудники полиции проанализируют записи камер уличного наблюдения, чтобы установить личности большинства протестовавших и выписать штраф каждому.

Масштабная акция протеста против изоляции и карантина прошла также в Мельбурне: на улицы города вышли около 4 тыс. человек. По данным телеканала 9News, полиция жестко подавила протесты, арестовав 218 человек и оштрафовав на 5,5 тыс. австралийских долларов ($3,9 тыс.) еще 236. "Впервые во время протестов [в Мельбурне] полиция штата была вынуждена использовать [против участников акции] специальные средства, в том числе перцовый газ. Семь полицейских получили ранения", - цитирует телеканал пресс-секретаря полицейского управления города.

Ситуация в Австралии

Эпидемическая обстановка в большинстве регионов Австралии остается благополучной, однако два самых густонаселенных штата - Новый Южный Уэльс и Виктория - и Австралийская столичная территория фиксируют значительный прирост числа зараженных. Наиболее сложная эпидемическая обстановка в административном центре штата Новый Южный Уэльс Сиднее. Здесь в минувшие сутки зарегистрировано 825 новых случаев, что является самым высоким суточным показателем для Австралии с начала эпидемии.