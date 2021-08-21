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В Москве отремонтируют Западный мост через Сходненский канал

Мост построили в 1937 году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Рабочие в Москве приступят к капитальному ремонту Западного моста через Сходненский канал, там заменят покрытия и очистят арматуру от ржавчины. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Капитальный ремонт пройдет на автодорожном мосту в Южном Тушине. Обследование сооружения показало необходимость выполнения ряда работ. Их проект согласовали эксперты Мосгосэкспертизы. Западный мост через Сходненский канал построили в 1937 году, он состоит из трех пролетов и четырех опор. Длина переправы - 67 м, ширина - более 15 м", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Мосгосэкспертизы Валерий Леонов, в основной период строительных работ заменят покрытия и гидроизоляцию проезжей части и тротуаров, деформационные швы, отремонтируют железобетонные элементы пролетного строения и опор. Также предусмотрели очистку арматуры от ржавчины и покрытие антикоррозионными составами, окраску железобетонных элементов опор и пролетных строений, устройство ограждений.

Перед началом работ - в подготовительный период - вокруг стройплощадки установят ограждение. Для строителей установят временные здания и сооружения, создадут склад. К строениям подведут воду, электричество и связь, обеспечат их противопожарным инвентарем.

"Ограждения не будут занимать проезжую часть соседних улиц и проездов. Въезд и выезд на стройплощадку организуют со Сходненской улицы, а для водителей установят временные дорожные знаки", - добавил Леонов.

Летом завершился капитальный ремонт еще одной переправы в Южном Тушине - строители обновили мост "Тушинский ДК". На нем заменили балки несущей конструкции, деформационные швы и гидроизоляцию, укрепили откосы, уложили новый асфальт, а вместо железобетонного отбойника установили трансбарьер.

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