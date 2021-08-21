Школьников в Таллине начали прививать от коронавируса

ТАЛЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Вакцинация школьников от коронавируса началась в средних учебных заведениях Таллина. Об этом сообщила в субботу городская управа эстонской столицы.

По ее информации, вакцинация проходит 21 и 22 августа без предварительной регистрации в шести школах Таллина. На прививку в первую очередь приглашаются ученики в возрасте 12-18 лет, а также члены их семей. Для вакцинации используют препарат производства консорциума компаний BioNTech и Pfizer. На прививку школьник может прийти с родителем либо предоставить подписанное одним из них письменное согласие на вакцинацию ребенка.

Вакцинация в школах Таллина будет проходить также 27, 28 и 29 августа. Среди тех, кто будет вакцинирован в августе в таллинских школах, будут разыграны ценные призы, в том числе 30 устройств iPad.

В Эстонии прививку от коронавируса сделали 704 886 человек, что составляет более 62,5% взрослого населения страны, при этом 609 495 жителей завершили курс вакцинации.