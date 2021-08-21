В Коми обновили железнодорожную инфраструктуру

СЫКТЫВКАР, 21 августа. /ТАСС/. Железнодорожники реконструировали остановочную платформу в Эжве и разбили сквер у железнодорожного вокзала Сыктывкара к 100-летию Республики Коми, которое отмечается в 2021 году. Заменили подвижной состав поездов пригородных и дальнего следования, сообщил в субботу журналистам в Сыктывкаре начальник Северной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Валерий Танаев.

"Железнодорожники тоже готовились к этому празднику [100-летию Республики Коми]. В 2020 году был открыт новый железнодорожный вокзал в Сосногорске. Осматривая инфраструктуру Северной железной дороги, сегодня могу точно сказать, что это лучший вокзал, не потому, что он новый, а по содержанию, по арт-объектам, это зона притяжения не только жителей Сосногорска, но и ближайших районов. В этом году мы адаптировали вокзал в Сыктывкаре для маломобильных групп населения. Сейчас открыли сквер", - сказал Танаев.

Реконструирована остановочная платформа Эжва, и модернизирован подвижной состав, сказал он. "Мы заменили подвижной состав пассажирских поездов дальнего следования. Все пригородные поезда у нас ходят с новыми вагонами. Работаем с грузоотправителями, у нас сегодня предоставлены такие платформы, что можно в одно окно обратиться и больше не нужно никаких манипуляций’, - добавил Танаев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Северной железной дороги, на остановочном пункте Эжва отремонтировали пассажирскую платформу, заменили систему освещения, установили ограждение и два новых пассажирских крытых павильона, оборудовали сходы и пандусы для удобства маломобильных пассажиров. В Сыктывкаре на прилегающей к железнодорожному вокзалу территории благоустроили сквер: появились фигурные газоны, скамьи, новая система освещения, пешеходную зону выложили тротуарной плиткой.

В целом за предыдущие пять лет в развитие железнодорожной инфраструктуры в Коми РЖД инвестировали 11,6 млрд рублей. В 2021 году запланировали вложить 3,9 млрд рублей. Помимо железнодорожной инфраструктуры, на станциях Межог и Сивая Маска построили четырехквартирные жилые дома, еще один дом для железнодорожников строится на станции Елецкая под Воркутой. Ведется реконструкция хирургического корпуса железнодорожной больницы в Сосногорске. В 2016 году построили новый железнодорожный вокзал на станции Княжпогост.

Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в Коми АССР, в 1992 году - в Республику Коми. В рамках празднования 100-летия в мае-июне состоялись масштабные Дни культуры Коми в Москве и Санкт-Петербурге. Организовали выставочные и гастрольные проекты по всей стране, в регионе - выставки, концерты, фестивали, спектакли, спортивные и другие культурные, образовательные и просветительские проекты. Торжества в честь 100-летия Коми проходят с 18 по 22 августа, все массовые мероприятия перенесли из-за пандемии на 2022 год.