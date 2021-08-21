В Екатеринбурге 21 августа зафиксировали исторический температурный рекорд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали исторический температурный рекорд в Екатеринбурге 21 августа, сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре.

"Сегодня установлен температурный рекорд. <...> Температура воздуха у нас зафиксирована в 34,7 градуса", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, 21 августа 1935 года был установлен предыдущий температурный рекорд, когда воздух прогрелся до плюс 31,6 градуса.

Как сообщала пресс-служба регионального ГУ МЧС, 18-22 августа в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода.