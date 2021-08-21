Горные курорты Сочи планируют расширить зоны катания к зимнему сезону

СОЧИ, 21 августа. /ТАСС/. Курорты горного кластера Сочи расширят зоны катания к зимнему туристическому сезону, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи.

"На Южном склоне курорта "Роза Хутор" будет увеличена зона катания еще на 2,5 км трасс. Популярный аттракцион родельбан оснастили яркой иллюминацией, теперь он будет работать и по вечерам. "Газпром" установит самую высокогорную новогоднюю елку в России. А курорт "Красная Поляна" завершит реконструкцию двух трасс и модернизирует систему оснежения для увеличения длительности сезона катания", - говорится в сообщении.

Зимой также продолжит работу Кавказский заповедник. К новому году планируется модернизировать визит-центр и начать обновление вольерного комплекса. Планируется открыть новую тропу для инклюзивного туризма. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского, продолжат работу по внедрению бесконтактной продажи ски-пассов на горных курортах.

"Курорты горного кластера Сочи связаны единым ски-пассом. Такой подход к организации досуга популярен среди туристов и жителей города. За прошлый сезон на курорте продали более миллиона ски-пассов. Это на 20% больше прошлогоднего показателя. Работа в этом направлении будет продолжена", - сказал Копайгородский, чьи слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что важно сохранить социальную ориентированность курорта и создать льготные условия подъема на канатных дорогах для детей и молодежи, проживающей на Красной поляне.