В Москве обновили всю дорожную разметку

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Городские службы обновили всю дорожную разметку в Москве, общая протяженность линий превышает 15 тыс. км. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по обновлению дорожной разметки. Разметку обновили на ключевых магистралях и улицах столицы, в первую очередь работы провели возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ и парков. В общей сложности нанесли разметку на 4,2 тыс. дорожных объектов, общая протяженность линий превышает 15 тыс. км", - сказал Бирюков.

Он добавил, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. Работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволило избежать длительного ограничения движения.

По словам заммэра, специалисты обновили линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки. В общей сложности разметили свыше 10 тыс. знаков остановок городского общественного транспорта, более 20 тыс. наземных пешеходных переходов, причем их разметка на регулируемых перекрестах выполнялась без заполнения желтым цветом.

"В этом году новый вид приобрели 37 диагональных пешеходных переходов - вместо сплошной заливки линиями их обозначили пунктиром по контуру перехода. Обновили разметку и на велодорожках, расположенных на 69 улицах, преимущественно в центральной части города. Кроме того, на 39 объектах были нанесены временные велополосы, выполненные дорожной краской оранжевого цвета", - добавил Бирюков.