{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

Проводится проверка инфраструктуры

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Поезда Таганско-Краснопресненской линии московского метро следуют с увеличенными интервалами из-за проверки инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичной подземки.

"На южном участке Таганско-Краснопресненской линии незначительно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе. Что именно вызвало подозрения для снижения скорости поездов в столичной подземке, не уточняется.

Согласно информации от очевидцев, движение поездов затруднено на фиолетовой ветке в обе стороны примерно с 13:30 мск.

Теги
Россия
В Колпино создадут первый в Петербурге государственный приют для бездомных животных
Параллельно рассматривается проект создания второго подобного приюта в городе
Читать полностью