Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве вечером

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Гроза, дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве с 18:00 и до ночи, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18:00 до конца суток 21 августа местами в Москве ожидается гроза, местами с сильным дождем, при грозе прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Водителям спасатели рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, воздержаться от парковки автомобиля под деревьями, пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от дождя под деревьями.