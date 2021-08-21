{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве вечером

Непогода будет наблюдаться с 18:00 и до ночи, отметили в пресс-службе столичного ГУ МЧС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Гроза, дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве с 18:00 и до ночи, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18:00 до конца суток 21 августа местами в Москве ожидается гроза, местами с сильным дождем, при грозе прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Водителям спасатели рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, воздержаться от парковки автомобиля под деревьями, пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от дождя под деревьями.

Теги
Россия
В Колпино создадут первый в Петербурге государственный приют для бездомных животных
Параллельно рассматривается проект создания второго подобного приюта в городе
Читать полностью