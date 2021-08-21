В Колпино создадут первый в Петербурге государственный приют для бездомных животных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Первый государственный приют для бродячих животных в Санкт-Петербурге создадут в Колпинском районе города, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе городской администрации.

"Первый государственный приют для бездомных животных появится в Колпинском районе. В нем смогут содержаться 200 собак и 100 кошек. В настоящее время уже разработан проект дорожной карты строительства приюта", - рассказали в пресс-службе.

Параллельно рассматривается проект создания второго подобного приюта на территории Петербурга. Согласно сообщению пресс-службы, для его размещения рассматриваются участки в трех районах - Московском, Красносельском и Кронштадтском.

"Ежегодно частным приютам выделяем бюджетные субсидии. Над проблемами бездомных животных работают также волонтеры и благотворительные организации. Принято решение построить государственные приюты", - цитирует пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В городе работают 17 благотворительных фондов, которые занимаются содержанием бездомных животных.