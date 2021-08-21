Пропавший под Ивановом 10-летний мальчик найден в Москве на вокзале

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пропавший утром 20 августа в Кинешме Ивановской области 10-летний мальчик найден в Москве на Ленинградском вокзале. Об этом сообщила в субботу пресс-служба УМВД по Ивановской области.

"По предварительной информации, кинешемского мальчика нашли. В Москве на Ленинградском вокзале его заметили сотрудники полиции. Мальчик один. С ним работают полицейские", - говорится в сообщении пресс-службы.

Утром в пятницу из дома в Кинешме ушел 10-летний ребенок, было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По данным полиции, на автовокзале Кинешмы была выявлена запись видеокамеры, которая зафиксировала 20 августа пропавшего ребенка с незнакомым мужчиной. Личность данного мужчины установлена, им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Республике Татарстан. Мужчина временно находился в Кинешме, где он предположительно снимал в аренду квартиру и познакомился с пропавшим ребенком.