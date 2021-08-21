В Пермском крае объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за грозы и града объявили в Пермском крае до понедельника, 23 августа. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды со ссылкой на Пермский ЦГМС.

"Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении на территории Пермского края. Вечером 21 августа и в течение суток 22 и 23 августа местами по Пермскому краю ожидается гроза, сильный дождь, сильный ливень, крупный град, усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, шквал 23-28 м/с", - рассказал собеседник агентства.

На выходных в Пермском крае ожидаются новые температурные рекорды до 33-34 градусов, по югу края до 40 градусов.