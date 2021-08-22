В России отметят День Государственного флага РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. День Государственного флага РФ отметят во всех регионах страны праздничными и спортивными мероприятиями. Российский триколор украсит горные вершины, на улицах пройдут флешмобы, акции и автопробеги.

Государственный триколор в этом году отмечает юбилей. Ровно 30 лет назад члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном бело-сине-красном флаге. Официально он утвержден в качестве государственного флага 1 ноября 1991 года. День флага установлен в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.

Президент России Владимир Путин в День Государственного флага РФ примет участие в торжественной церемонии поднятия российского триколора в Парке Победы на Поклонной горе, сообщила пресс-служба Кремля.

Впервые церемония подъема государственного флага на Поклонной горе с участием главы государства прошла на День России, 12 июня, в 2020 году. Тогда же Путин наградил Героев Труда. После этого президент еще раз посещал Поклонную гору в январе 2021 года в день 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Тогда Путин приехал в Музей Победы и осмотрел экспозицию "Подвиг народа", открытую к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Познавательно и празднично

Интересные факты об истории флага в этот день расскажут в Москве. Усадьба Воронцово подготовила небольшую лекцию, во время которой слушатели узнают, как выглядели древние русские флаги, какой флаг России можно обнаружить в Книге рекордов Гиннесса, как легко запомнить порядок цветов в триколоре. В центре славянской письменности "Слово" состоится тематический тур "От Древней Руси до новой России". Его посвятят государственной атрибутике, которая использовалась в военных и освободительных походах в разные времена.

В День Государственного флага РФ в российских городах будет звучать музыка. В столице Лианозовский парк совместно с театром эстрадного мастерства "Альт" подготовил концертную программу в онлайн-формате с записью патриотических песен в исполнении юных участников вокального коллектива. Прозвучат знакомые всем песни "С чего начинается Родина", "Российский флаг", "Белая ромашка". В Екатеринбурге пройдет концерт ансамбля современной академической музыки "Интертекст", а в Брянской области на всех центральных площадях, главных районных площадках и в парках в полдень будет играть гимн Российской Федерации.

В три цвета

Один из символов Санкт-Петербурга - Дворцовый мост - вечером в воскресенье окрасится в цвета российского триколора с помощью подсветки разноцветными прожекторами. В Ленинградской области многометровый флаг растянут у стен крепости в Старой Ладоге - первой столице Руси.

Флешмоб "Руки России" состоится на Камчатке. "В 10 утра мы ждем всех на центральной площади города Петропавловска-Камчатского: будем вместе создавать огромный триколор из бело-сине-красных ладошек", - сообщили ТАСС в молодежном правительстве региона, уточнив, что участникам выдадут одноразовые перчатки, а затем будут красить руки. В Кемеровской области 22 августа празднование начнется с парада. Его участники, одетые в футболки цветов российского флага, образуют "живой флаг".

Праздник спорта и рекордов

Шестидесятиметровый российский флаг в воскресенье будет поднят в Республике Алтай на гору Тугая высотой более 600 метров. Российский триколор 22 августа будет развеваться и на вершине Эльбруса - высшей точке Европы. Ближе к небу бело-сине-красный флаг станет и в Тамбове: воздушный шар с триколором будет летать над городом несколько часов, если позволят погодные условия.

Российский флаг поднимут над водами Енисея: в Красноярском крае завершится трехдневный стокилометровый заплыв по реке. Десять рекордсменов, чемпионов мира и России по плаванию преодолевают дистанцию с огромным флагом России в руках, а после финиша его установят на набережной.

Атлет из крымского Судака Джамшид Исматиллаев решил отметить День Государственного флага РФ спортивным достижением. Он попытается установить рекорд в буксировке самолета Ан-26 весом более 20 тонн в международном аэропорту в Симферополе. Акцию проводит спортивно-патриотическое движение "Сильнейшая нация мира".

Спортивные мероприятия состоятся во многих регионах. В Курской области к Дню Государственного флага РФ и 78-летней годовщине победы в Курской битве пройдет серия забегов, которая объединит сотни участников по всему региону. В Петрозаводске на набережной Онежского озера пройдет забег и акция "Под флагом России зарядка со звездой". В Калининграде в акватории Калининградского залива состоятся бесплатные тренировки по сап-серфингу, в которых смогут принять участие в том числе дети от шести лет.

Автомобильный триколор

Улицы городов страны в День Государственного флага РФ заполнят машины, мотоциклы, самокаты, украшенные триколором. На Ямале в Ноябрьске будет собран триколор из автомобилей, во флешмобе примут участие более 120 машин. Белые, синие и красные машины организованно проедут и по улицам Ижевска.

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) состоится акция "Парад на колесах": горожане совершат круг почета на самокатах, велосипедах, скейтах, украшенных российским флагом. По улицам Перми проедут мотоциклы с триколором. Мотопробег пройдет и в Киришах в Ленинградской области.