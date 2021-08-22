Аргентина направила медиков для помощи Гаити после землетрясения

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 августа. /ТАСС/. Аргентина в субботу направила самолет с гуманитарной помощью и специалистами в области медицины для помощи жителям Гаити, пострадавшим в результате мощного землетрясения. Об этом сообщил МИД южноамериканской республики.

"Глава МИД Фелипе Сола и министр обороны Хорхе Тайана сегодня провожали на авиационной базе Паломар гуманитарную миссию, которая везет помощь и предоставит медицинскую поддержку Гаити после разрушительного землетрясения, которое произошло в прошлую субботу", - говорится в сообщении.

По данным МИД, на борту самолета находятся 24 добровольца, а также груз с медикаментами и средствами для обеззараживания воды.

Утром 14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Серьезно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения. По последним данным, число жертв землетрясения достигло 2 189, более 12 тыс. человек пострадали.