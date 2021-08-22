В России выявили 20 564 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 27 июня

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 564. Это минимум с 27 июня, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%. Всего с начала пандемии в стране заразились 6 747 087 человек.

В частности, за сутки был зарегистрирован 1 481 заразившийся в Санкт-Петербурге, 1 184 - в Московской области, 522 - в Свердловской области, 498 - в Нижегородской области, 487 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 551 577 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 414, всего уже выздоровели 6 019 466. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки вылечились 1 453 пациента в Московской области, 515 - в Нижегородской области, 460 - в Красноярском крае, 453 - в Свердловской области, 440 - в Санкт-Петербурге.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 762 против 797 днем ранее, до 176 044. Прирост стал минимальным с 26 июля. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,61%, следует из данных штаба.

За сутки также умерли 39 пациентов в Санкт-Петербурге, 35 в Краснодарском крае, 32 в Свердловской области, 29 в Пермском, 28 в Нижегородской области.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 661 против 1 852 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 554 824 заразившихся. В относительном выражении прирост составил 0,1%.

За сутки в городе умер 51 человек, это минимум с 7 апреля. Всего в Москве, по данным штаба, зарегистрировано 26 978 летальных исходов.

По выздоровлению были выписаны 2 140 пациентов, за все время выздоровели 1 427 913. В настоящее время в столице продолжают лечение 99 933 человека.