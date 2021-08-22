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Путин назвал флаг и гимн моральным и нравственным основанием государственности России

Президент также поздравил всех граждан РФ с Днем государственного флага
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что флаг и гимн являются не просто символами страны, а "моральным, нравственным основанием российской государственности".

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"Флаг, гимн - это символы государства, любой страны, и нашей в том числе, которые подтверждают самостоятельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций. [Флаг и гимн] являются в известной степени моральным, нравственным основанием самой российской государственности", - сказал Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Президент также поздравил всех граждан РФ с Днем государственного флага.

Ранее в воскресенье Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия российского флага в Парке Победы на Поклонной горе.

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