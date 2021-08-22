В Сыктывкаре открыли памятник человеку-эпохе Ивану Морозову

СЫКТЫВКАР, 22 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Памятник видному политическому деятелю, бывшему руководителю Коми Ивану Морозову открыли в Сыктывкаре в день празднования 100-летия региона. Его соратники, друзья и близкие вспомнили, как в период руководства этого человека-эпохи за 22 года в Коми строились города, создавались целые отрасли промышленности, передает корреспондент ТАСС.

"Человек-эпоха, вместивший в себе несовместимое, человек самых амбициозных планов и смелых решений, который выстраивал вместе со своей командой новый облик нашего северного края - тысячи километров дорог, промышленные объекты, которые полностью перестроили экономику республики, аэропорты, школы, детские сады, больницы. При всей масштабности это был удивительно открытый, народный руководитель, помогал всем и каждому, кто обращался к нему за помощью. Мы отдаем долг памяти человеку, который изменил весь облик республики", - сказал на открытии глава Республики Коми Владимир Уйба.

Скульптуру открыли на месте закладного камня, установленного год назад в Кировском парке возле дома, где жил Морозов, а сейчас живет его вдова Мария Григорьевна. Полотно с памятника шагающему и улыбающемуся Морозову сняли Уйба, помощник, соратник и друг Морозова Иван Свистельник и внук Иван Морозов.

Как отметил председатель регионального парламента Сергей Усачев, при активной созидательной деятельности Морозова создавались гиганты промышленности региона - Сыктывкарский ЛПК, Печорская ГРЭС, шахта "Воргашорская", основные нефтегазовые промыслы, выросли города Усинск и Вуктыл, развивался Коми филиал Российской Академии наук, открылись Сыктывкарский университет и Ухтинский индустриальный институт, построили практически всю нынешнюю дорожная сеть региона, массу объектов социальной инфраструктуры. "Морозов переводил лагерную Воркуту на гражданские рельсы, дальше поднимал угольную Инту. 22 года был первым секретарем Коми обкома КПСС, первым лицом республики, отвечал за всех и за всё в эти годы. Его отличала несгибаемая сила воли и народная мудрость", - добавил Свистельник.

Памятник создала творческая группа под руководством скульптора Анатолия Неверова. Эскиз проработали с учетом мнения семьи, соратников, депутатов и общественников. "Похож на себя", - говорили присутствующие на открытии. Как отметил внук Иван Морозов, "посеянное дедом будет еще долгие годы приносить республике много плодов".

Об Иване Морозове

Родился 30 сентября 1924 года в селе Межадор Сысольского района Коми АССР. В 1942 году окончил фельдшерско-акушерскую школу в Сыктывкаре, через девять месяцев его призвали на фронт. В Великую Отечественную войну служил санинструктором роты, комсоргом батальона. С 1965 по 1986 годы был первым секретарем Коми обкома КПСС. Избирался членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР пяти созывов. Период руководства Морозова связывают с бурным экономическим ростом в регионе: объем выпуска промышленной продукции вырос в три раза, добыча нефти увеличилась в девять раз, активно развивался лесопромышленный комплекс, появились газовая отрасль, углехимия.

Именем Ивана Морозова назвали улицу в Сыктывкаре, также его имя присвоили сыктывкарскому медколледжу. На здании администрации главы Коми установили мемориальную доску. С 2004 года открыли дом-музей И. П. Морозова.

Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян), в 1936 году ее преобразовали в Коми АССР, в 1992 году - в Республику Коми. В рамках празднования 100-летия в мае-июне состоялись масштабные Дни культуры Коми в Москве и Санкт-Петербурге. Организовали выставочные и гастрольные проекты по всей стране, в регионе - выставки, концерты, фестивали, спектакли, спортивные и другие культурные, образовательные и просветительские проекты. Торжества в честь 100-летия Коми проходят с 18 по 22 августа, все массовые мероприятия перенесены из-за пандемии на 2022 год.