СМИ: якобы приплывший с Кунашира в Японию купил одежду на острове Хоккайдо

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Человек, который якобы приплыл с острова Кунашир на японский остров Хоккайдо для подачи прошения об убежище, купил новую одежду после того, как оказался в Японии. Об этом в воскресенье сообщил телеканал UHB .

Отмечается, что 19 августа мужчина был замечен за покупкой в магазине японского поселка Сибецу, расположенного на побережье.

Между тем, по данным метеорологического управления Японии, температура воды в проливе между Кунаширом и Хоккайдо в настоящий момент не превышает 15 градусов. Ранее житель Сибецу заявил в интервью газете Yomiuri, что видел на побережье подозрительного иностранца, который был совершенно сухим и одетым в спортивную одежду.

Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км.

20 августа агентство Kyodo информировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на Хоккайдо для получения убежища. Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Отмечается, что предполагаемый гражданин РФ мог воспользоваться надувной лодкой. По данным японских СМИ, он также может обратиться с прошением об убежище к властям третьей страны.

22 августа в генеральном консульстве РФ в Саппоро заявили, что японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию российской стороне об указанном человеке. При этом в дипмиссии подчеркнули намерение добиться соответствующей информации от властей Японии, а также встретиться с этим мужчиной, если будет подтверждена его принадлежность к РФ.