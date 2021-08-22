Власти Нью-Йорка не ждут катастрофических последствий от шторма "Генри"

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Генри", по предварительным оценкам, не приведет к катастрофическим последствиям для штата Нью-Йорк. Об этом заявил в воскресенье губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции в онлайн-формате.

"У нас есть хорошие новости. Ураган "Генри" ослабел до тропического шторма. К тому же, он сместился к востоку", - сказал Куомо. По словам губернатора, сейчас власти штата "не ждут какой-то катастрофы".

Согласно данным метеорологов, основной маршрут шторма пройдет над Атлантикой и затронет северо-восток США в меньшей степени, чем ожидалось раньше. Большая часть штата Нью-Йорк, по этому прогнозу, останется к западу от его пути, хотя теперь сильный удар стихии ожидается в Коннектикуте, шторм может обрушиться на этот штат в районе 21.00 мск.

В складывающихся условиях власти Нью-Йорка больше сконцентрируются на борьбе с возможными наводнениями в долине реки Гудзон. "У вас есть вода и небольшая река. Вода спускается с гор, и то, что было ручьем, превращается в неистовый поток. Я видел, как из-за этого смывало города, - указал Куомо в ходе брифинга. - У Лонг-Айленда будут проблемы, но первоочередной приоритет для нас сейчас - это следить за Гудзонской долиной. <...> Десять сантиметров дождя, уже насыщенная водой почва, ручьи превращаются в бушующие реки, дома разрушаются. Вероятность этого очень реальна", - отметил он.

В свою очередь Рик Котонн, ответственный за портовое управления Нью-Йорка и Нью-Джерси заявил, что основные аэропорты Нью-Йорка - имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарк - в качестве меры предосторожности отменили от 11 до 23% рейсов, однако не ожидают серьезных подтоплений и готовы справиться с прогнозируемыми ударами стихии.

Ситуация в Нью-Йорке

В субботу губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде округов. На субботнем брифинге он сравнил надвигающееся стихийное бедствие с разрушительным ураганом "Сэнди", который осенью 2012 года унес жизни более 100 человек, в том числе 43 в Нью-Йорке. Вслед за ним режим ЧС на воскресенье объявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. В городе закрыты уличные веранды, отменены мероприятия на открытом воздухе, приостановлены строительные работы. Владельцам зданий предписано предпринять все необходимые меры по защите от надвигающейся стихии. В Нью-Йорке, как сообщает корреспондент ТАСС, с утра начался сильный дождь, волны на море выше, чем обычно, сильного ветра пока нет.