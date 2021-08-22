В Анапе оборудуют отвод ливневых вод с федеральной трассы

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Отвод ливневых вод оборудуют с федеральной трассы Новороссийск - Керчь в Анапе, проложив под ней трубу большого диаметра, и в поселке Виноградный, прорыв обводной канал, сообщили журналистам в оперативном штабе региона журналистам в воскресенье.

При августовских подтоплениях из-за дождей на Кубани на разных участках федеральной трассы Новороссийск - Керчь ограничивали движение из-за ее подтопления.

"Власти Анапы приняли решение уложить трубу большого диаметра под федеральной трассой и прорыть обводной канал вдоль всего поселка Виноградного для его защиты от паводков. 23 августа к работе на определенных участках приступят геодезисты, проектировщики и гидрологи. По завершении подготовки проекта начнут работать дорожники и спецтехника", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что решение было достигнуто при встрече мэра Анапы Василия Швеца с и.о. начальника ФКУ "Упрдор "Черноморье" Андреем Жуковым, где обсудили дорожную карту этого проекта.