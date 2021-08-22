Нижегородский парк "Швейцария" открыли после обновления фестивалем и акцией "Сохраним лес"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Благоустроенный на территории 52 га парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде открыли в тестовом режиме. В обновленном пространстве, где теперь располагаются современные детские площадки, спортивные зоны, инклюзивная инфраструктура, в воскресенье с участием губернатора области Глеба Никитина прошла акция "Сохраним лес", также для местных жителей организовали фестиваль, передает корреспондент ТАСС.

Парк "Швейцария" - одна из значимых территорий в нагорной исторической части Нижнего Новгорода. Его общая площадь составляет около 170 га, возраст парка 118 лет, он возвышается над Окой на высоте 100 м. Это место на протяжении долгого времени требовало реновации, нуждалось в тщательном подходе к благоустройству и созданию комфортного пространства для отдыха местных жителей и туристов. В субботу президент России Владимир Путин посетил парк. Вместе с губернатором Нижегородской области он осмотрел центральную площадь парка, детские и спортивные площадки, а также объекты социальной инфраструктуры.

"Благодаря реконструкции мы увеличили количество зеленых насаждений. В парке завершается высадка более 1 600 новых деревьев, еще 30 тыс. кустарников. Площадь зеленой зоны увеличена больше чем на 3%", - рассказал журналистам Глеб Никитин, по словам которого в воскресенье несколько десятков саженцев рябины, липы, каштана, бархата и ивы в парке высадили местные жители, представители органов власти, общественники и волонтеры.

Как рассказал журналистам замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров, после комплексного благоустройства парк стал соответствовать мировому уровню. "Глеб Сергеевич Никитин предложил сделать парк в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, были большие споры - выделять или не выделять деньги. Проект масштабный, думаю, что за такие большие средства ни один парк в стране не благоустраивался. Это совсем другой уровень, я считаю, что таких парков мало не только в России, но и, наверное, во всей Европе, во всем мире. Мы очень много общаемся с нашими коллегами, и, действительно, парк мирового уровня", - рассказал Егоров.

Вечером в парке начался фестиваль. На главной площади отдыхали десятки людей: их развлекали концертами, детей занимали шоу мыльных пузырей и жонглеров. Рядом с главной сценой нижегородцы фотографировались с одним из символов города - оленем, его фигуру выполнили из зелени. Здесь же можно было сфотографироваться на память и получить фотокарточку из двух частей - до и после. Также дети и взрослые изучали карту обновленного парка. Ее разместили на белом фоне, который разрисовали разноцветными фломастерами.

Объекты культурного наследия и спортплощадки

В парке установили 10 спортивных площадок, здесь же располагается спортивный центр, в котором будут предусмотрены регулярные занятия йогой, бегом, лечебной физкультурой, для учеников муниципальных и государственных учреждений предусмотрят бесплатную квоту. Также в "Швейцарии" появился скейтпарк, соответствующий всем мировым стандартам. "По уверению экспертов, это один из лучших скейтпарков в стране. Им под наблюдением нескольких инструкторов тоже можно будет воспользоваться бесплатно, взяв в прокат все необходимое оборудование. Он соответствует международным стандартам, здесь можно проводить соревнования международного уровня", - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как отметил участник скейт-шоу из Москвы Андрей Зубанов, уровень скейтпарка превосходит некоторые московские. "Фигуры очень разнообразные. Парк соответствует всем европейским стандартам. Он бетонный - это уже огромный плюс, потому что падать не больно, по сравнению с асфальтом. Второе - это отличное пространство, очень много пространства, будет мало столкновений", - рассказал Зубанов.

Также в парке можно будет заниматься воркаутом, футболом, баскетболом, играть в теннис и волейбол, здесь располагается кольцевая беговая дорожка с безопасным покрытием протяженностью 1 км, причем в парке установлено в том числе оборудование, на котором могут заниматься физкультурой люди пожилого возраста. "Это оборудование не несет нагрузку на суставы. Люди пожилого возраста могут сюда приходить и заниматься", - добавил глава города, отметив, что в парке располагается несколько протяженных скамеек, чтобы люди в возрасте могли отдыхать на них.

Одна из концепций, которую предложат нижегородцам, - это утреннее занятие спортом в парке. "Люди, которые отправляются на работу, могут пораньше выехать, припарковать здесь автомобиль, позаниматься спортом, покататься на велосипеде, потом пойти перекусить и дальше ехать на работу", - объяснил Юрий Шалабаев.

Детский парк и центр

На территории парка располагается детская зона площадью 3,7 га с десятью игровыми площадками. Здесь находится в том числе сухой фонтан со световым оформлением. Ранее в этом месте находилась закрытая площадка с аттракционами и зоопарк.

Как рассказала журналистам арт-директор парка Юлия Скугаревская, здесь построили детский центр под названием "Бублик". Он представляет из себя круглое здание с тремя арками, разделенное на пять больших и маленьких секций.

"Они будут работать круглогодично, можно будет прийти и оставить ребенка на мастер-классы, различные активности в секциях. Крыша центра функциональная, там такое же мягкое покрытие, по нему можно ходить, можно бегать, очень высокие безопасные антиударные и антивандальные ограждения. Здесь же две горки, которые спускаются с крыши", - рассказала Скугаревская.

Как рассказала ТАСС жительница Нижнего Новгорода Екатерина, которая приехала на открытие парка с дочерью и супругом из Заречной части города, они успели посетить детский центр, в котором проводились занятия для ребят. "Детский центр нам понравился. У нас ребенок не особо контактный с людьми незнакомыми, а сейчас она и разговаривать начала, и показывать что-то. В центре были организованы контактные занятия с песком, мы еще в садик не ходим, но хотели что-то попробовать, и ребенка заинтересовало это", - добавила Екатерина.

В парке также появился буккросинг, выставка, на которой представлены фотографии парка до и после благоустройства. "Нам очень понравилось, что здесь сделали, мы слышали, что кто-то негодовал по этому поводу, но это гораздо лучше, чем неконтролируемые заросли. Если будут следить за состоянием и поддерживать, то мы с удовольствием будем приезжать с ребенком", - рассказала собеседница.

Жительница Кстовского района Нижегородской области Карина, которая специально приехала на открытие парка, добавила, что парк очень давно хотелось увидеть обновленным. "Он был советским, было много старых покрытий, зоопарк в ужасном состоянии, и было жалко животных, а сейчас парк преобразился, мы даже белок видели. В выходные с удовольствием можно приезжать", - сказала Карина.

Также в парке установили круговую беседку с качелями, где во время фестиваля можно было послушать музыку. "Мне очень понравилось. Качели все расположены по кругу, все друг друга видят, при этом еще музыка играет, это очень здорово. Ты отдаляешься, приближаешься, все очень классно. Я побывала в парке, здесь очень много зон, появилось два фонтана - это очень здорово, здесь много детских площадок", - рассказала ТАСС посетительница парка Карина.

Мария, которая посетила фестиваль с ребенком, считает, что парк будет пользоваться популярностью у детей и их родителей. "Сейчас очень много всего, много всего можно посетить в парке и действительно ребенка чем-то занять. Я думаю, что он будет пользоваться большой популярностью. Здесь новый жилой комплекс, все мамочки после садика будут ходить обязательно сюда. Сегодняшний праздник понравился, очень все ярко, очень замечательно, мы ходили по всем детским зонам", - рассказала Мария.

Работы по благоустройству

Площадь благоустраиваемой территории парка составила 52,2 га, в нем создали 18 км благоустроенных дорожек вместо 14,5 км обычных троп. В парке появилось два новых фонтана, более 800 светильников, 155 камер видеонаблюдения.

В парке создали 14 новых детских площадок, еще 10 спортивных, километр новой кольцевой беговой дорожки. В "Швейцарии" появились современная инфраструктура, зоны для тихого отдыха, кафе, читальни, детские и спортивные площадки. При благоустройстве парка особое внимание уделили историческому наследию. Работы в дальнейшем будут продолжены.