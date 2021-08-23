В планетарии Брисбена установили бюст Юрия Гагарина

СИДНЕЙ, 23 августа. /ТАСС/. Бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина был установлен в планетарии австралийского Брисбена. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в посольстве РФ в Австралии.

Как рассказали в российской дипломатической миссии, бронзовая композиция, созданная украинским скульптором Алексеем Леоновым, была доставлена в Австралию в рамках специальной программы российской ассоциации международного сотрудничества при поддержке посольства РФ. По словам главы консульского корпуса РФ в Квинсленде Ирины Брук, открытие памятника было приурочено к 60-летию первого полета человека в космос. "Даже когда между странами есть какие-то разногласия в различных сферах, подвиг Гагарина, продемонстрировавший единство науки и беспримерной отваги человечества при покорении космоса, навсегда объединил все страны, все народы Земли", - подчеркнула почетный генеральный консул в беседе с корр. ТАСС, отметив, что власти Брисбена "с большим воодушевлением отнеслись к инициативе установки бюста".

Глава российской дипломатической миссии в Австралии Алексей Павловский в приветственном видеообращении подчеркнул, что "Россия, открывшая человечеству дорогу в космос, неизменно выступает за широкое международное сотрудничество в его мирном освоении". "Я уверен, что бюст советского космонавта Юрия Гагарина станет напоминанием об историческом первом шаге в освоении космоса, сделанном нашей страной, и подтолкнет к размышлениям о сегодняшней важности международного сотрудничества в мирном освоении космоса. Россия открыта и готова развивать такое сотрудничество со всеми государствами, включая, конечно, Австралию", - отметил Павловский.

В церемонии по установке скульптуры приняли участие лорд-мэр Брисбена Адриан Шринер, глава международного управления мэрии Николь Андроникус, члены городского совета, российские соотечественники и представители ряда консульств зарубежных стран.

Бюсты Гагарина и памятники в его честь фонд "Диалог культур - единый мир" начал устанавливать в 2011 году. Согласно данным на его официальном сайте, фонд подарил около 50 скульптур 48 странам.

День космонавтики в мире отмечают 12 апреля. В 2021 году исполнилось 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт. Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта в Саратовской области.