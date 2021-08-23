Более 900 ординаторов прошли аккредитацию в кадровом центре Депздрава Москвы

МОСКВА, 23 августа./ТАСС/. Первичную специализированную аккредитацию прошли более 900 ординаторов в кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В мае мы открыли передовую площадку - кадровый центр Депздрава. Здесь медики подтверждают свои знания и практические навыки. В центре в том числе проводится первичная специализированная аккредитация молодых специалистов перед тем, как они приступают к врачебной практике. С начала работы в центре успели принять уже несколько потоков молодых специалистов - аккредитацию успешно прошли более 900 ординаторов по специальностям "анестезиология-реаниматология", "оториноларингология", "акушерство и гинекология", "психиатрия", "хирургия" и другие", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что на данный момент проведена аккредитация уже по 16 специальностям.

Возможности центра позволяют пройти первичную специализированную аккредитацию по 88 специальностям. Она включает в себя три этапа: компьютерное тестирование, оценку практических навыков на симуляционном оборудовании и решение ситуационных задач. Все симуляционные станции максимально мобильные и переоснащаются в зависимости от количества желающих пройти аккредитацию по той или иной специальности.

"В кадровом центре практический этап аккредитации проводится в специально оборудованных помещениях - на симуляционных станциях. Центр оснащен более 1 100 единицами новейших симуляторов и медицинского оборудования, с помощью которых специалист оттачивает свои практические навыки. Рабочее место эксперта, который оценивает аккредитуемого, оборудовано мониторами, которые дают возможность дистанционно отслеживать процесс отработки навыков с различных ракурсов", - говорится в сообщении.

В ближайшее время врачи смогут здесь пройти процедуру оценки на присвоение квалификационной категории и статуса "московский врач".