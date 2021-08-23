Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова", - говорится в указе, который вступает в силу со дня подписания.

23 августа 2021 года исполняется 70 лет со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, погибшего 9 мая 2004 года в результате теракта, совершенного на стадионе "Динамо" в Грозном.

Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился Кадыров, сработало взрывное устройство. Всего в результате теракта погибли семь человек, более 60 были ранены.

На следующий день президент РФ Путин подписал указы о присвоении Кадырову звания Героя РФ (посмертно) и об увековечении его памяти.