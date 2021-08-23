СМИ: в Греции зарегистрировали второй случай смерти полностью вакцинированного от COVID-19

АФИНЫ, 23 августа. /ТАСС/. Второй случай смерти полностью вакцинированного от COVID-19 зарегистрирован в Греции, умерший имел тяжелое основное заболевание. Об этом сообщила в понедельник газета Proto Thema .

По ее словам, в воскресенье от коронавируса умер 77-летний мужчина, который находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимационном отделении больницы острова Закинф. Он был госпитализирован 30 июля и был подключен к ИВЛ 10 августа после того, как его здоровье ухудшилось. Врачам не удалось спасти мужчину, который, несмотря на то, что он был полностью вакцинирован, страдал от серьезного основного заболевания и принимал сильнодействующие лекарства, которые существенно снизили эффективность вакцины, отмечает издание.

15 августа греческий телеканал Open сообщил, что в стране от COVID-19 умер первый полностью вакцинированный пациент, которому были сделаны прививки вакциной Pfizer. По словам директора отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" в Салониках Никоса Каправелоса, "это одно из исключений" из примерно 13 тыс. умерших в Греции от пандемии. "Умершему мужчине было 70 лет, он получил две дозы вакцины, но заразился коронавирусом, в результате чего у него возникла тяжелая пневмония, которую он не смог преодолеть", - сообщил тогда директор отделения.

Он отметил, что вакцинированным также нужно быть осторожными. При этом Каправелос пояснил, что вакцинация остается самым мощным оружием, которое у общества есть против пандемии.

Каправелос назвал критической эпидемиологическую ситуацию, созданную дельта-мутацией, и выразил обеспокоенность по поводу ее возможного дальнейшего ухудшения после возвращения греков из отпусков.

Ситуация с коронавирусом в стране

В Греции число случаев заражения коронавирусом подскочило с 400 - 800 за сутки в начале июля до более чем 3 000 за сутки в середине июля и остается на таком же высоком уровне в августе, что специалисты объясняют общим расслаблением населения и распространением дельта-штамма. 17 августа был поставлен своеобразный антирекорд в этом плане - 4 206 случаев в сутки.

По данным на 22 августа, в стране были выявлены 1 948 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных заразившихся с начала пандемии достигло 559 186. Всего жертвами COVID-19 в Греции стали 13 384 человека. В стране остается обязательным ношение масок в закрытых помещениях.

При этом в Греции с 11-миллионным населением сделаны уже более 11 млн 154 тыс. прививок. Свыше 5 млн 904 тыс. человек получили по меньшей мере одну дозу, а более 5 млн 614 тыс. человек полностью вакцинированы.