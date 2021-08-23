Под Волгоградом захоронили более 1 тыс. павших защитников Сталинграда

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Церемония захоронения защитников Сталинграда прошла в понедельник на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом. С воинскими почестями были захоронены останки 1 112 погибших в Сталинградской битве бойцов и командиров Красной Армии, защищавших Сталинград в 1942-1943 г. г., рассказал журналистам председатель Волгоградского регионального отделения общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Андрей Орешкин.

"В эту дату будут похоронены 1 112 защитников Сталинграда, обнаруженных в основном на территории Городищенского района. Эти останки найдены в течение года с прошлого захоронения. 18 человек опознаны, полностью или частично восстановлены имена", - сказал Орешкин.

Останки защитников были найдены поисковиками в ходе регионального этапа Вахты Памяти, установлено, что жителей Сталинграда среди обнаруженных военнослужащих нет. За 24 года существования мемориала там было захоронено более 24 тыс. погибших воинов. На церемонию захоронения прибыли родственники некоторых из воинов, им передадут личные вещи и медальоны погибших.

Волгоградская область - один из регионов, где ведется наиболее активная работа по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества. В регионе работают более 50 поисковых отрядов, а в поисковые экспедиции ежегодно приезжают отряды со всей России.