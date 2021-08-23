Власти Подмосковья ожидают новую волну коронавируса в сентябре

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Очередная волна заболеваемости коронавируса ожидается в сентябре, сообщила в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов зампред правительства - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она доложила губернатору Московской области Андрею Воробьеву об оснащении подмосковных медицинских учреждений новой техникой, а также о поставке новых автомобилей скорой помощи.

"Андрей Юрьевич, прошу ваших поручений главам городских округов оказать содействие в регистрации машин в ГИБДД. Это сейчас важно с учетом того, что прогнозируется очередная волна, естественно, осенью ковида, нам необходим транспорт. Поэтому я прошу глав взять на контроль постановку машин на учет", - сказала Стригункова.

По ее словам, в этом году власти региона закупают самое большое количество автомобилей для неотложной службы - 438 единиц, 259 из которых уже поставлены в медицинские учреждения. "Из них 145 единиц поставлено на учет ГИБДД. <...> 179 единиц мы получим еще до конца октября", - уточнила Стригункова.