ФМБА в сентябре планирует представить отчет по исследованиям препарата от ковида "Мир-19"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Препарат от коронавируса "Мир-19", разрабатываемый Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России заканчивает вторую фазу клинических исследований, в сентябре агентство планирует представить в Минздрав отчет по ним, а затем будет решаться вопрос о его регистрации. Об этом сообщила в понедельник глава агентства Вероника Скворцова.

"Препарат "Мир-19" представлен, он заканчивает вторую фазу клинических исследований. В настоящее время уже около 160 пациентов получили "Мир-19". Мы планируем где-то в сентябре представить отчет в министерство здравоохранения и дальше, соответственно, решить вопрос о его регистрации", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках форума "Армия-2021".

Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Как ранее сообщала Скворцова, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, он безопасен. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.