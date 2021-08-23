{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФМБА в сентябре планирует представить отчет по исследованиям препарата от ковида "Мир-19"

Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Препарат от коронавируса "Мир-19", разрабатываемый Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России заканчивает вторую фазу клинических исследований, в сентябре агентство планирует представить в Минздрав отчет по ним, а затем будет решаться вопрос о его регистрации. Об этом сообщила в понедельник глава агентства Вероника Скворцова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Препарат "Мир-19" представлен, он заканчивает вторую фазу клинических исследований. В настоящее время уже около 160 пациентов получили "Мир-19". Мы планируем где-то в сентябре представить отчет в министерство здравоохранения и дальше, соответственно, решить вопрос о его регистрации", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках форума "Армия-2021".

Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Как ранее сообщала Скворцова, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, он безопасен. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия COVID-19"Армия-2021"
МВД сообщило, что ГИБДД не использует комплекс, выявляющий в потоке неплательщиков штрафов
В ведомстве уточнили, что не располагают аппаратно-программным комплексом "Дорожный пристав"
Читать полностью