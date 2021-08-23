На Байкале открыли турмаршрут, ранее закрытый из-за выхода медведей

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Туристический маршрут по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), который бы закрыт в июне из-за выхода медведей, открыли в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Прогулки по КБЖД вновь возможны. Вероятность встреч с медведями на Кругобайкальской железной дороге минимизирована. К такому выводу пришли сотрудники научного отдела ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", проанализировав поступающую информацию из участковых лесничеств. Хищники, судя по всему, предсказуемо ушли вглубь тайги: за кедровой шишкой и поспевающей ягодой", - говорится в сообщении.

Выдача разрешений на посещение маршрута возобновлена. Он был закрыт с 21 июня из-за того, что на пути людям стали встречаться медведи. Специалисты объясняли это несколькими причинами. Во-первых, у хищников был брачный период, и взрослые крупные самцы отгоняли молодых особей и самок с медвежатами с тех мест, где проходят "свадьбы". Во-вторых, за годы существования нацпарка из-за запрета на охоту звери постепенно утратили страх к человеку. Специалисты прогнозировали, что в августе медведи уйдут вглубь леса, поскольку там появится корм.

Прибайкальский национальный парк образован в 1986 году, он простирается на 470 км вдоль байкальского побережья. Кругобайкальская железная дорога - памятник инженерного искусства длиной 94 км, проходит вдоль южного берега Байкала. Изначально она была частью Транссибирской магистрали, сейчас используется как экскурсионный объект, по ней ходят туристические поезда, также курсируют электрички. Вдоль КБЖД проходят пешие туристические маршруты.