Чернышенко: эффективность обеспечения кибербезопасности может увеличиться в пять раз

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Эффективность обеспечения кибербезопасности может увеличиться в пять раз за счет роста доли киберинцидентов, выявленных без участия человека. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в понедельник на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Эффективность обеспечения кибербезопасности может увеличиться в пять раз за счет роста доли киберинцидентов, выявленных без участия человека", - сказал вице-премьер.

Чернышенко уточнил, что при расчете эффективности искусственного интеллекта (ИИ) во внимание принимаются такие показатели, как скорость, качество, уровень персонализации, экономическая эффективность и объективность. А результатом расчета эффективности становится скоринговый балл, соответствующий показателю улучшения проекта (AI Impact Score), добавил вице-премьер.