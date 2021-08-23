В Мурманской области на 10% увеличили свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Более 30% коек для заразившихся коронавирусом освободили в Мурманской области, сообщила и. о. министра здравоохранения региона Инга Анискова в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве. Свободный коечный фонд в Заполярье за неделю увеличился на 10% за счет сокращения числа пациентов в стационарах.

"Увеличивается свободный коечный фонд, на сегодня он - 30%, эта ситуация нас обнадеживает. Как и на прошлой неделе, коечный фонд составляет 1 409 коек, 1 006 из них обеспечены кислородом, 123 - аппаратами ИВЛ", - сказала Анискова, добавив, что в региональном Минздраве оценивают ситуацию с COVID-19 как стабильную.

Медицинскую помощь больным ковидом в Мурманской области на догоспитальном этапе оказывают 22 бригады скорой помощи, а также 30 патронажных бригад для лечения пациентов на дому.

Как сообщили ТАСС в региональном межведомственном оперштабе, сейчас на лечении от коронавируса в стационарах находится 1 111 человек. "На прошлой неделе в среднем госпитализировали около 80 человек в день. За прошедшие сутки госпитализировано 33 человека", - сказал собеседник агентства.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области достигло почти 67 тыс., умерли 1 759 человек. Сегодня в области выявили 178 заболевших.